Роман Григорчук та Юрій Вернидуб вели перемовини з власником Руху Григорієм Козловським.

Про це Козловський розповів пресслужбі клубу.

"Я розмовляв з Григорчуком та Вернидубом. Це особисті розмови. Це окремі речі, про які неправильно говорити. Але діалоги були, консультації, розуміння було, і мені ці тренери теж були дуже приємними, але є нюанси" - заявив функціонер.