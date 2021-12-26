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Козловський: Рух мав варіанти з Григорчуком і Вернидубом

Сьогодні 18:37 290 0
Президент Руху розповів про перемовини з українськими тренерами
Козловський: Рух мав варіанти з Григорчуком і Вернидубом
#Юрій Вернидуб, #Григорчук, #Козловський, #Рух, #Віталій Вернидуб

Джерело - пресслужба Руху.

Роман Григорчук та Юрій Вернидуб вели перемовини з власником Руху Григорієм Козловським.

Про це Козловський розповів пресслужбі клубу.

"Я розмовляв з Григорчуком та Вернидубом. Це особисті розмови. Це окремі речі, про які неправильно говорити. Але діалоги були, консультації, розуміння було, і мені ці тренери теж були дуже приємними, але є нюанси" - заявив функціонер.

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"Так сталося, що всі зірки зійшлися і у Леоніда Станіславовича Кучука варіантів не було зіскочити з цієї історії", - сказав 

Нагадаємо, Рух оголосив про відхід Оріховського.

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