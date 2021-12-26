Джерело - пресслужба Руху.
Роман Григорчук та Юрій Вернидуб вели перемовини з власником Руху Григорієм Козловським.
Про це Козловський розповів пресслужбі клубу.
"Я розмовляв з Григорчуком та Вернидубом. Це особисті розмови. Це окремі речі, про які неправильно говорити. Але діалоги були, консультації, розуміння було, і мені ці тренери теж були дуже приємними, але є нюанси" - заявив функціонер.
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"Так сталося, що всі зірки зійшлися і у Леоніда Станіславовича Кучука варіантів не було зіскочити з цієї історії", - сказав
Нагадаємо, Рух оголосив про відхід Оріховського.