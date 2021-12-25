Шахтар отримав пропозицію від англійського Брентфорда щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика, але донецький клуб відмовився продавати гравця.

Про це повідомив агент 20-річного гравця Олексій Альохін.

"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика та запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років з базовою зарплатою 28 000 фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця", - заявив агент.