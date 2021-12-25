Джерело - Трибуна.
Шахтар отримав пропозицію від англійського Брентфорда щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика, але донецький клуб відмовився продавати гравця.
Про це повідомив агент 20-річного гравця Олексій Альохін.
"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика та запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років з базовою зарплатою 28 000 фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця", - заявив агент.
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"Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 мільйонів євро плюс додаткові бонуси", - повідомив Альохін.
Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.