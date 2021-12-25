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Бентфорд запропонував 12 млн євро за Мудрика

Сьогодні 16:13 182 0
Донецький клуб не захотів відпускати талановитого півзахисника
Бентфорд запропонував 12 млн євро за Мудрика
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Шахтар

Джерело - Трибуна.

Шахтар отримав пропозицію від англійського Брентфорда щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика, але донецький клуб відмовився продавати гравця.

Про це повідомив агент 20-річного гравця Олексій Альохін.

"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика та запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років з базовою зарплатою 28 000 фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця", - заявив агент.

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"Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 мільйонів євро плюс додаткові бонуси", - повідомив Альохін.

Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.

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