Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем упевнено переміг Крістал Пелес у 19 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Кейн, 2:0 - 34 Моура, 3:0 - 74 Сон
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Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем упевнено переміг Крістал Пелес у 19 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Кейн, 2:0 - 34 Моура, 3:0 - 74 Сон