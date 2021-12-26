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Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:46 193 0
"Шпори" здобули розгромну перемогу
Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Тоттенгам, #Тоттенегм

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем упевнено переміг Крістал Пелес у 19 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Кейн, 2:0 - 34 Моура, 3:0 - 74 Сон

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