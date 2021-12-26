Манчестер Сіті з Зінченком у шаленому матчі переграв Лестер. Результати матчів 19 туру АПЛ

Вест Гем з Ярмоленком поступився Саутгемптону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 грудня, відбулося 4 матчі в рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті із Олександром Зінченко у складі переміг Лестер з рахунком 6:3.

Андрій Ярмоленко з Вест Гемом програв Саутгемптону. Українець з'явився на полі на 81-й хвилині.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Вест Гем - Саутгемптон 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Ельюнуссі, 1:1 - 49 Антоніо, 1:2 - 61 Ворд-Праус(П), 2:2 - 65 Бенхрама, 2:3 - 70 Бендарек

Манчестер Сіті - Лестер 6:3 (4:0)

Голи: 1:0 - 5 Де Брейне, 2:0 - 14 Марез(П), 3:0 - 21 Гюндоган, 4:0 - 25 Стерлінг(П), 4:1 - 55 Меддісон, 4:2 - 59 Лукман, 4:3 - 65 Іхеначо, 5:3 - 69 Ляпорт, 6:3 - 87 Стерлінг

Норвіч - Арсенал 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Сака, 0:2 - 44 Тірні, 0:4 - 67 Сака, 0:4 - 84 Ляказетт(П), 0:5 - 90+1 Сміт-Роу

Тоттенгем - Крістал Пелес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Кейн, 2:0 - 34 Моура, 3:0 - 74 Сон

Сьогодні відбудеться ще два поєдинки:

19:30. Астон Вілла - Челсі

22:00 - Брайтон - Брентфорд