Півзахисник Усман Дембеле, швидше за все, залишиться у Барселоні.

Про це повідомляє Foot Mercato.

24-річний француз погодився продовжити контракт із каталонським клубом. Він ще не погодив умови угоди, але категорично не збирається йти.

Барселона дала зрозуміти Демебелі, що дійти остаточного рішення треба до початку 2022 року. Каталонці навіть готові запропонувати контракт лише на два роки, щоби дати футболісту деяку свободу.

Дембеле виступає за Барселону з 2017 року, куди перейшов із дортмундської Боруссії за 135 млн. євро. Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.