Джерело - Чемпіон.
Арсенал здобув розгромну перемогу над Норвічем у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Голи: 0:1 - 6 Сака, 0:2 - 44 Тірні, 0:4 - 67 Сака, 0:4 - 84 Ляказетт(П), 0:5 - 90+1 Сміт-Роу
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Арсенал здобув розгромну перемогу над Норвічем у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Голи: 0:1 - 6 Сака, 0:2 - 44 Тірні, 0:4 - 67 Сака, 0:4 - 84 Ляказетт(П), 0:5 - 90+1 Сміт-Роу