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Норвіч - Арсенал 0:5. Огляд матчу

Сьогодні 20:48 79 0
Сака оформив дубль
Норвіч - Арсенал 0:5. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал, #Норвіч

Джерело - Чемпіон.

Арсенал здобув розгромну перемогу над Норвічем у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Норвіч - Арсенал 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Сака, 0:2 - 44 Тірні, 0:4 - 67 Сака, 0:4 - 84 Ляказетт(П), 0:5 - 90+1 Сміт-Роу

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