Гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану

Джерело - azerisport.com.
Азербайджанський футбольний клуб Сабах зацікавлений у послугах 19-річного півзахисника Миная Ельдара Кулієва.
Про це повідомляє Azerisport.
Трансфер гравця може відбутися після завершення сезону. Кулієвим також цікавиться полтавська Ворскла.
Кулієв перейшов у Минай влітку 2021 року з Маріуполя в якості вільного агента. Цього сезону Ельдар провів за український клуб 17 матчів у всіх турнірах.
Контракт Кулієва з Минаєм розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, Шаран може очолити Минай.