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Гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану

Сьогодні 15:55 162 0
Ельдар Кулієв може змінити клуб
Гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану
#Минай

Джерело - azerisport.com.

Азербайджанський футбольний клуб Сабах зацікавлений у послугах 19-річного півзахисника Миная Ельдара Кулієва.

Про це повідомляє Azerisport.

Трансфер гравця може відбутися після завершення сезону. Кулієвим також цікавиться полтавська Ворскла.

Кулієв перейшов у Минай влітку 2021 року з Маріуполя в якості вільного агента. Цього сезону Ельдар провів за український клуб 17 матчів у всіх турнірах.

Контракт Кулієва з Минаєм розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Шаран може очолити Минай.

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