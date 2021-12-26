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Вейналдум може повернутися до Ліверпуля

Сьогодні 11:40 221 0
Футболіст незадоволений кількістю ігрового часу у Франції
Вейналдум може повернутися до Ліверпуля
#Вейналдум

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум розглядає можливість відходу з команди до клубу англійської Прем'єр-ліги. 

Про це повідомляє Mirror.

Нідерландський півзахисник може повернутися до Ліверпуля.

31-річний Вейналдум став гравцем ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши до клубу на правах вільного агента. Футболіст незадоволений кількістю ігрового часу у Франції, тому розглядає можливість повернення до АПЛ, де він показував свій найкращий футбол у Ньюкаслі та Ліверпулі.

Цього сезону Вейналдум у 22 матчах у всіх турнірах забив три голи і віддав гольову передачу. Контракт Вейналдума розрахований до 2024 року, Transfermarkt оцінює гравця у €25 млн.

Нагадаємо, ПСЖ готовий розпрощатися з Ікарді.

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