ПСЖ готовий розпрощатися з Ікарді

Ікарді у січні може змінити клуб

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді найближчим часом може залишити клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра в Twitter.

Аргентинський форвард не входить до планів головного тренера Маурісіо Почеттіно, і парижани готові продати гравця вже під час зимового трансферного вікна.

При цьому сам 28-річний футболіст не хотів би міняти команду в січні і вирішив би залишитися в паризькому клубі до кінця сезону,

У цього сезону Ікарді провів у складі ПСЖ 17 матчів у всіх турнірах і забив три голи.

Нагадаємо, Вейналдум планує покинути ПСЖ.