ПСЖ готовий розпрощатися з Ікарді

Джерело - isport.ua.
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді найближчим часом може залишити клуб.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра в Twitter.
Аргентинський форвард не входить до планів головного тренера Маурісіо Почеттіно, і парижани готові продати гравця вже під час зимового трансферного вікна.
При цьому сам 28-річний футболіст не хотів би міняти команду в січні і вирішив би залишитися в паризькому клубі до кінця сезону,
У цього сезону Ікарді провів у складі ПСЖ 17 матчів у всіх турнірах і забив три голи.
Нагадаємо, Вейналдум планує покинути ПСЖ.