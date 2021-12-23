ПСЖ продав близько мільйона футболок Мессі

Французький ПСЖ, з моменту переходу Ліонеля Мессі, продав близько мільйона футболок з його прізвищем.

Про це розповів директор клубу зі спонсорської підтримки Марк Армстронг.

"Він великий актив. З комерційної точки зору, вплив неймовірний.

Ми вважаємо, що минулого року продали більше футболок, ніж будь-який інший клуб, а цього року буде ще краще. Це безперечно найкращий стартап з погляду продажів, попит на нього виріс як мінімум на 30-40%.

Попит був величезним. Якби ми могли виробляти більше, ми продавали б ще більше", — сказав Армстронг.