ПСЖ продав близько мільйона футболок Мессі

Джерело - football.ua.
Французький ПСЖ, з моменту переходу Ліонеля Мессі, продав близько мільйона футболок з його прізвищем.
Про це розповів директор клубу зі спонсорської підтримки Марк Армстронг.
"Він великий актив. З комерційної точки зору, вплив неймовірний.
Ми вважаємо, що минулого року продали більше футболок, ніж будь-який інший клуб, а цього року буде ще краще. Це безперечно найкращий стартап з погляду продажів, попит на нього виріс як мінімум на 30-40%.
Попит був величезним. Якби ми могли виробляти більше, ми продавали б ще більше", — сказав Армстронг.
Раніше, ПСЖ вирвав нічию у Лор’яна.