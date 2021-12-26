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Стала відома зарплата Селезньова у Минаї

Сьогодні 08:08 973 0
Клуб з Закарпаття немає ще головного тренера
Стала відома зарплата Селезньова у Минаї
#Минай, #Євген Селезньов

Джерело - meta-ratings.com.ua.

У Минаї відсутня конкретика щодо підготовки до весняної частини сезону УПЛ.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У клубі сподівалися, що новий тренер вишукуватиме невикористані резерви у тих гравців, які вже перебувають у команді, а не робитиме ставку на запрошення іменитих новачків із вищими фінансовими умовами. Поки що найбільше в Минаї отримує Євген Селезньов - 70 тисяч гривень на місяць.

У Минаї поки що не вирішили, де знайти додаткові кошти, або запросити на посаду головного тренера іншого спеціаліста.

У зв’язку з цим плани підготовки Миная до весняної частини сезону поки що відійшли на другий план.

Раніше, гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану.

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