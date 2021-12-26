Стала відома зарплата Селезньова у Минаї

Клуб з Закарпаття немає ще головного тренера

У Минаї відсутня конкретика щодо підготовки до весняної частини сезону УПЛ.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У клубі сподівалися, що новий тренер вишукуватиме невикористані резерви у тих гравців, які вже перебувають у команді, а не робитиме ставку на запрошення іменитих новачків із вищими фінансовими умовами. Поки що найбільше в Минаї отримує Євген Селезньов - 70 тисяч гривень на місяць.

У Минаї поки що не вирішили, де знайти додаткові кошти, або запросити на посаду головного тренера іншого спеціаліста.

У зв’язку з цим плани підготовки Миная до весняної частини сезону поки що відійшли на другий план.

Раніше, гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану.