Тухель: Кепа потрібен Челсі у такій формі

Джерело - Daily Mail.
Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага показує чудову гру.
Про це заявив наставник "синіх" Томас Тухель.
"Загалом я задоволений. З іншого боку, це не дивно, тому що він проявляє себе як людина та спортсмен, показує характер. Він допомагає нам, тому що робить те, що в нього виходить найкраще", - розповів німець.
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"Він демонструє це щодня на тренуваннях, за що й отримує винагороду. Тож він і показує таку гру. Він потрібний нам у такій формі. Кепа – важлива частина нашого воротарського гурту", - заявив Тухель.
Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.