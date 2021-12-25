Тухель: Кепа потрібен Челсі у такій формі

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага показує чудову гру.

Про це заявив наставник "синіх" Томас Тухель.

"Загалом я задоволений. З іншого боку, це не дивно, тому що він проявляє себе як людина та спортсмен, показує характер. Він допомагає нам, тому що робить те, що в нього виходить найкраще", - розповів німець.