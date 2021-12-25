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Тухель: Кепа потрібен Челсі у такій формі

Вчора 23:47 109 0
Головний тренер лондонців відзначив іспанського голкіпера
Тухель: Кепа потрібен Челсі у такій формі
#Кепа, #Тухель, #Челсі

Джерело - Daily Mail.

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага показує чудову гру.

Про це заявив наставник "синіх" Томас Тухель.

"Загалом я задоволений. З іншого боку, це не дивно, тому що він проявляє себе як людина та спортсмен, показує характер. Він допомагає нам, тому що робить те, що в нього виходить найкраще", - розповів німець.

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"Він демонструє це щодня на тренуваннях, за що й отримує винагороду. Тож він і показує таку гру. Він потрібний нам у такій формі. Кепа – важлива частина нашого воротарського гурту", - заявив Тухель.

Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.

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