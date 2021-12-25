Довбик - найкращий гравець Дніпра-1 у 2021 році

Довбик набрав 1923 бали

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик став найкращим гравцем команди у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні взяли участь 651 уболівальників, кожен з яких мав назвати трійку найкращих гравців. За перше місце нараховувалось 3 бали, за друге – 2, а за третє – 1.

Довбик набрав 1923 бали (596 перших місць, 59 других, 17 третіх), випередивши Олександра Піхальонка (1081 бал) та Владислава Дубінчака (392 бали).

Нагадаємо, Дніпро-1 домовився про викуп бразильського вінгера.