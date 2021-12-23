Дніпро-1 домовився про викуп бразильського вінгера

Бразилець стане повноцінним гравцем Дніпра-1

Вінгер СК Дніпро-1 Білл, права на якого належать Фламенго, близький до повноцінного трансферу в український клуб.

Про це повідомляє сайт FCDNIPRO.COM.

СК Дніпро-1 викупить Білла вже цієї зими та домовився щодо контракту терміном на 5 років.

Клуб незабаром має оголосити про це офіційно. Також зазначається, що тренерський штаб позитивно оцінює адаптацію бразильця до українського футболу.

У складі СК Дніпро-1 Білл зіграв 12 матчів у поточному сезоні, у яких він записав до свого активу 2 асисти.

Раніше, Дніпро-1 продовжив контракт із 17-річним форвардом.