У послугах італійця зацікавлені Баварія і Тоттенгем

Майбутнє півзахисника Наполі Лоренцо Інсіньє, контракт якого спливає влітку, залишається невизначеним.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Незважаючи на взаємне бажання обох сторін продовжити співпрацю, 30-річний хавбек та неаполітанський клуб поки що не можуть домовитися з умовами нового контракту.

Переговори поки що йдуть невдало, тому інші клуби стали цікавитися майбутнім Інсіньє. Якщо Лоренцо так і не домовиться з Наполі, то незабаром отримає пропозиції від інших команд щодо переходу на права вільного агента.

Про таку можливість думають Інтер, Рома та Лаціо, а також Баварія і Тоттенгем.