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Інсіньє може покинути Наполі безкоштовно

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Інсіньє може покинути Наполі безкоштовно

Майбутнє півзахисника Наполі Лоренцо Інсіньє, контракт якого спливає влітку, залишається невизначеним.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Незважаючи на взаємне бажання обох сторін продовжити співпрацю, 30-річний хавбек та неаполітанський клуб поки що не можуть домовитися з умовами нового контракту.

Переговори поки що йдуть невдало, тому інші клуби стали цікавитися майбутнім Інсіньє. Якщо Лоренцо так і не домовиться з Наполі, то незабаром отримає пропозиції від інших команд щодо переходу на права вільного агента.

Про таку можливість думають Інтер, Рома та Лаціо, а також Баварія і Тоттенгем.

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