Баварія розраховує безплатно підписати лідера Наполі

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Наполі Лоренцо Інсіньє може покинути клуб.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Капітан Наполі досі не зміг узгодити продовження контракту, а дія чинної угоди спливає по завершенні нинішнього сезону. Інсіньє пропонують знизити зарплату на 50%, що його кардинально не влаштовує.
Позитивної динаміки у переговорах немає. Низка клубів вже готова вступити у переговори з агентом гравця, який влітку стане вільним агентом. До італійських грандів приєдналися клуби із-за кордону. Зокрема, нав'язати конкуренцію представникам АПЛ готова Баварія.
Нагадаємо, Наполі поступилося Спеції Коваленка.