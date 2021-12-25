Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Вчора 13:08 3569 1
Лунін зацікавив клуб АПЛ
Сьогодні 11:25 582
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Сьогодні 09:55 244
Луческу знайшов заміну Миколенку
Сьогодні 08:55 1876 1
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
Вчора 23:54 1504
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Вчора 21:55 752
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Вчора 21:42 344
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 1362
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Вчора 19:55 570
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
Вчора 19:09 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Баварія розраховує безплатно підписати лідера Наполі

Сьогодні 14:26 291 0
Контракт гравця з Наполі діє до кінця цього сезону
Баварія розраховує безплатно підписати лідера Наполі
Фото - gettyimages
#Баварія

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Наполі Лоренцо Інсіньє може покинути клуб.

Про це повідомляє  La Gazzetta dello Sport.

Капітан Наполі досі не зміг узгодити продовження контракту, а дія чинної угоди спливає по завершенні нинішнього сезону. Інсіньє пропонують знизити зарплату на 50%, що його кардинально не влаштовує.

Позитивної динаміки у переговорах немає. Низка клубів вже готова вступити у переговори з агентом гравця, який влітку стане вільним агентом. До італійських грандів приєдналися клуби із-за кордону. Зокрема, нав'язати конкуренцію представникам АПЛ готова Баварія.

Нагадаємо, Наполі поступилося Спеції Коваленка.

Коментарі ()