Баварія розраховує безплатно підписати лідера Наполі

Контракт гравця з Наполі діє до кінця цього сезону

Півзахисник Наполі Лоренцо Інсіньє може покинути клуб.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Капітан Наполі досі не зміг узгодити продовження контракту, а дія чинної угоди спливає по завершенні нинішнього сезону. Інсіньє пропонують знизити зарплату на 50%, що його кардинально не влаштовує.

Позитивної динаміки у переговорах немає. Низка клубів вже готова вступити у переговори з агентом гравця, який влітку стане вільним агентом. До італійських грандів приєдналися клуби із-за кордону. Зокрема, нав'язати конкуренцію представникам АПЛ готова Баварія.

Нагадаємо, Наполі поступилося Спеції Коваленка.