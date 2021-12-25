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Зоря веде переговори з Фенербахче по Аллах'яру

Сьогодні 18:36 244 0
Луганці хочуть зберегти форварда
Зоря веде переговори з Фенербахче по Аллах'яру
#Зоря, #Сайядманеш

Джерело - FootBoom.

Зоря продовжує вести переговори з Фенербахче щодо нападника Аллах'яра Сайядманеша.

Про це повідомляє Footboom.

Термін оренди іранцю закінчується наприкінці цього року.

Нагадаємо, Зоря вирушила у відпустку.

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