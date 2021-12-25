Джерело - FootBoom.
Зоря продовжує вести переговори з Фенербахче щодо нападника Аллах'яра Сайядманеша.
Про це повідомляє Footboom.
Термін оренди іранцю закінчується наприкінці цього року.
Нагадаємо, Зоря вирушила у відпустку.
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Джерело - FootBoom.
Зоря продовжує вести переговори з Фенербахче щодо нападника Аллах'яра Сайядманеша.
Про це повідомляє Footboom.
Термін оренди іранцю закінчується наприкінці цього року.
Нагадаємо, Зоря вирушила у відпустку.