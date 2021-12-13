Зоря вирушила у відпустку

Зоря пішла у відпустку

У Зорі розпочався період відпустки.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

"Чорно-білі" завершили останню зустріч 2021 року унічию з Динамо, а 13 грудня отримали декілька тижнів вихідних.

Перший збір команди та тренування у новому 2022 році відбудеться 10 січня. Саме в цей день команда збереться на базі та відновить тренування. До 15 січня включно луганчани будуть тренуватися у Запоріжжі, а 16 числа вирушать у Туреччину.

Турецьких зборів буде два. Перший з них стартує 16 січня і завершиться 1 лютого. Далі будуть декілька вихідних днів, а з 5 по 17 лютого відбудеться другий турецький збір. Обидва збори будуть проходити у готелі Susesi Luxury Resort у Белеку. На першому зборі заплановано чотири спаринги.

Після завершення другого збору луганчани будуть дислокуватися у Запоріжжі та готуватися до гри 19-го туру УПЛ проти Миная.