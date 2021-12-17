Мудрик другий раз поспіль став найкращим гравцем місяця в Шахтарі

За 20-річного українця проголосувало 6 177 уболівальників

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Михайло Мудрик визнаний найкращим гравцем Шахтаря у грудні.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

В опитуванні взяли участь майже 6 177 уболівальників. За 20-річного українця проголосувало майже 80% від усіх опитуваних.

Другий результат був у Жуніора Мораеса - 980 балів (12,60%), замкнув трійку Маркос Антоніо з 592 пунктами (7,70%).

У грудні Мудрик провів три матчі за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись трьома асистами. Загалом у поточному сезоні молодий українець забив два голи та віддав вісім асистів у 19 поєдинках за Шахтар.

Нагадаємо, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.