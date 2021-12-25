Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Вчора 13:08 3570 1
Лунін зацікавив клуб АПЛ
Сьогодні 11:25 582
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Сьогодні 09:55 244
Луческу знайшов заміну Миколенку
Сьогодні 08:55 1876 1
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
Вчора 23:54 1505
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Вчора 21:55 752
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Вчора 21:42 344
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 1362
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Вчора 19:55 570
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
Вчора 19:09 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Трансфер Реброва у Тоттенгем визнано найгіршим за всю історію клубу

Сьогодні 15:10 279 0
Англійське видання Daily Star склало свій рейтинг найгірших підписань клубів Прем'єр-ліги за всю історію
Трансфер Реброва у Тоттенгем визнано найгіршим за всю історію клубу
#Сергій Ребров

Джерело - 24tv.

Найневдалішою угодою Тоттенгема в історії став перехід українського форварда Сергія Реброва.

Про це повідомляє англійське видання Daily Star.

Актуально: Ребров вчетверте поспіль став найкращим тренером в ОАЕ 

Нападник перейшов у лондонський клуб у червні 2000 року за 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Забивши всього один м'яч у 30 матчах протягом свого другого сезону, його було відправлено в оренду у Фенербахчі, а потім відпущено вільним агентом. Хоча його дебютний сезон не був жахливим, але вкладені в трансфер 11 мільйонів фунтів не окупилися, тому що від Реброва чекали значно більшого", – пише видання.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

Коментарі ()