Трансфер Реброва у Тоттенгем визнано найгіршим за всю історію клубу

Найневдалішою угодою Тоттенгема в історії став перехід українського форварда Сергія Реброва.

Про це повідомляє англійське видання Daily Star.

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Нападник перейшов у лондонський клуб у червні 2000 року за 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Забивши всього один м'яч у 30 матчах протягом свого другого сезону, його було відправлено в оренду у Фенербахчі, а потім відпущено вільним агентом. Хоча його дебютний сезон не був жахливим, але вкладені в трансфер 11 мільйонів фунтів не окупилися, тому що від Реброва чекали значно більшого", – пише видання.