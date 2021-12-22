Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа

Андрій Шевченко у Дженоа намагається налагодити свою модель гри.

Про це розповів наставник Аль-Айна Сергій Ребров в ефірі Бомбардир.

"Андрій Миколайович зараз працює в Дженоа, бо він віддав дуже багато італійському футболу, його дуже поважають в цій країні. Плюс, що дуже важливо для тренера, він зробив хорошу кар'єру як наставник національної збірної. У нього повірили і зараз він працює там.

Плюс Андрій дуже добре розмовляє італійською. Я дивився кілька матчів і поспівчував Андрієві Миколайовичу. Зараз, звичайно, дуже важкий період для нього. Побажав йому успіхів, але буде дуже непросто. Головне, щоб керівники, які це все бачать, дотягли до періоду, коли можна підсилити команду. Зараз дуже важко щось зліпити, особливо, коли він грає майже усі матчі з лідерами.

Важко налагодити якусь модель гри, бо зараз футболісти бачать, що є щось нове, є покращення, але немає результату – це проблема. Хоча я впевнений, що футболісти задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Я не бачив раніше Дженоа, але, як на мене, якості футболістів бракує", – розповів Ребров.