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Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ

Сьогодні 21:42 158 0
УПЛ назвала переможців номінації
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Українська Прем'єр-ліга оголосила імена найкращих гравців та тренерів чемпіонату за підсумками листопада-грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим футболістом було визнано нападника Дніпра-1 Артема Довбика, який набрав 44,4 відсотка голосів.

У голосуванні форвард дніпрян випередив одноклубника Олександра Піхальонка, Аллахяр із Зорі, Михайла Мудрика із Шахтаря, Віталія Буяльського з Динамо та Дмитра Різника з Ворскли.

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Найкращим тренером став наставник Зорі Віктор Скрипник, який одержав 52,4 відсотка голосів.

У цій номінації він випередив Мірчу Луческу з Динамо, Роберто Де Дзербі із Шахтаря, Ігора Йовічевіча з Дніпра-1 та Ярослава Вишняка з Колоса.

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