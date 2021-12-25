Ребров пояснив відхід з Ференцвароша

Український тренер Сергій Ребров назвав справжню причину відходу з Ференцвароша.

Про це розповів спеціаліст в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Я не жалкую, що пішов з Ференцвароша. Ми тренери і де нам дадуть роботу, там ми і працюємо.

Я не уявляв, що у Ференцвароші виникне така ситуація. Що трапилося? Ми люди підневільні. Я хочу тут працювати, а роботодавець каже: "Вибач, я не хочу". Я пішов з чистою душею, я зробив усе для цієї команди, я готовий був продовжувати працювати далі, але таке рішення керівництва команди.

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Щоб вони не говорили, що я ухвалив рішення піти – жодного рішення я не приймав. Був готовий допрацювати свій контракт до кінця, але це рішення керівництва. Я про це не жалкую. Так, було прикро, але ти розумієш, що в роботі тренера ти не знаєш, що на тебе чекає далі, навіть якщо є якийсь результат", – сказав Ребров.