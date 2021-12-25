Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Вчора 13:08 3568 1
Лунін зацікавив клуб АПЛ
Сьогодні 11:25 582
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Сьогодні 09:55 244
Луческу знайшов заміну Миколенку
Сьогодні 08:55 1874 1
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
Вчора 23:54 1503
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Вчора 21:55 752
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Вчора 21:42 344
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 1362
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Вчора 19:55 570
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
Вчора 19:09 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ребров пояснив відхід з Ференцвароша

Сьогодні 14:44 544 0
Сергій Ребров прокоментував розірвання контракту з Ференцварошем
Ребров пояснив відхід з Ференцвароша
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Сергій Ребров назвав справжню причину відходу з Ференцвароша.

Про це розповів спеціаліст в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Я не жалкую, що пішов з Ференцвароша. Ми тренери і де нам дадуть роботу, там ми і працюємо.

Я не уявляв, що у Ференцвароші виникне така ситуація. Що трапилося? Ми люди підневільні. Я хочу тут працювати, а роботодавець каже: "Вибач, я не хочу". Я пішов з чистою душею, я зробив усе для цієї команди, я готовий був продовжувати працювати далі, але таке рішення керівництва команди.

Актуально: Ребров вчетверте поспіль став найкращим тренером в ОАЕ 

Щоб вони не говорили, що я ухвалив рішення піти – жодного рішення я не приймав. Був готовий допрацювати свій контракт до кінця, але це рішення керівництва. Я про це не жалкую. Так, було прикро, але ти розумієш, що в роботі тренера ти не знаєш, що на тебе чекає далі, навіть якщо є якийсь результат", – сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

Коментарі ()