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Наполі викупить конкурента Миколенка з Евертона

Сьогодні 14:25 183 0
Дінь продовжить кар'єру в італійському клубі
Наполі викупить конкурента Миколенка з Евертона
Фото Getty Images
#Евертон, #Наполі, #Дін

Джерело - sport.ua.

Італійський Наполі вважає 28-річного французького лівого захисника Евертона Люку Діня своєю головною трансферною метою цієї зими.

Про це повідомляє Footmercato.

Футболіст хоче залишити Гудісон Парк, і неаполітанський клуб бажає цим скористатися.

Дінь захищає кольори Евертона з літа 2018 року після переходу з Барселони за €20,2 мільйона. Цього сезону футболіст провів за ірисок 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт Діня з Евертоном розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість гравця становить €35 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Евертон підписав 22-річного лівого захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.

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