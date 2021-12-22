Наполі викупить конкурента Миколенка з Евертона

Джерело - sport.ua.
Італійський Наполі вважає 28-річного французького лівого захисника Евертона Люку Діня своєю головною трансферною метою цієї зими.
Про це повідомляє Footmercato.
Футболіст хоче залишити Гудісон Парк, і неаполітанський клуб бажає цим скористатися.
Дінь захищає кольори Евертона з літа 2018 року після переходу з Барселони за €20,2 мільйона. Цього сезону футболіст провів за ірисок 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.
Контракт Діня з Евертоном розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість гравця становить €35 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що Евертон підписав 22-річного лівого захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.