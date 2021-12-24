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КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери

Сьогодні 21:55 172 0
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
#Динамо Київ, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Динамо на 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"КДК УАФ, розглянувши справу щодо проявів расизму вболівальниками Динамо під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року Динамо — Ворскла, зобов’язав Динамо сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 гривень і зобов’язав Динамо провести один матч без уболівальників умовно з випробувальним терміном до кінця сезону УПЛ 2021-22.

За демонстрацію уболівальниками Динамо та Шахтаря під час матчу 10-го туру чемпіонату УПЛ 3 жовтня 2021 року Динамо — Шахтар банерів, що ганьблять честь і гідність суперників, КДК УАФ застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 50 000 гривень.

КДК УАФ зобов’язав Динамо сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень за необґрунтовані та некоректні висловлювання помічника головного тренера Динамо Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу Маріуполь — Динамо", — йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, Ювентус цікавився голкіпером Динамо.

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