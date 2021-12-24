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Ювентус цікавився голкіпером Динамо

Сьогодні 19:09 133 0
Далі розмов справа не пішла
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
#Динамо Київ, #Нещерет

Джерело - Footboom.

Минулого року туринський Ювентус проявляв інтерес до голкіпера Динамо Руслана Нещерета.

Про це заявив відомий агент Аркадій Запорожану.

"Інтерес до гравців Динамо присутні постійно. За пропозиціями у письмовому вигляді достовірно сказати не можу, не в курсі, це не мої повноваження. Але за інформацією, яка доходить, у тому числі, через мої зв'язки, з різних клубів та чемпіонатів, динамівські футболісти постійно на увазі І не перший рік.

Наприклад, скажу, що на певному етапі з боку Ювентуса минулого року, коли ми разом грали у Лізі чемпіонів, був інтерес до Руслана Нещерета", - сказав Запорожану.

Цього сезону 19-річний Нещерет виступає за Динамо U-19.

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