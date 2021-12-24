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Вест Гем готовий продати Ярмоленка

Сьогодні 20:41 626 0
Андрій Ярмоленко може змінити клуб
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Фото - gettyimages
#Вест Гем

Джерело - sport.ua.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може змінити клуб у січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє Evening Standard.

У стані "молотобійців" загалом не проти продати гравця у січні, хоч і розуміють, що не зможуть виручити за нього суттєві гроші. Тому в клубі існує також альтернативна думка, що Ярмоленко може бути корисним команді в Лізі Європи, де Вест Гем весною зіграє у плей-оф, починаючи зі стадії 1/8 фіналу.

Контракт Ярмоленка із Вест Гемом закінчується влітку 2022 року.

У поточному сезоні українець провів 17 матчів за лондонців у рамках усіх турнірів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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