У стані "ірисок" залишилося 12 гравців першої команди

Джерело - Daily Mail.

Англійська Прем'єр-ліга ухвалила рішення не переносити матч Евертона з Бернлі, призначений на 26 грудня.

Про це повідомляє Daily Mail.

Клуб з Ліверпуля через травми та позитивні тести на коронавірус не зможе розраховувати як мінімум на 11 гравців.

"Тепер мені потрібно зрозуміти, чи маю 11 здорових футболістів. Я здивований, що нам доведеться проводити цей матч", - заявив головний тренер Евертона Рафаель Бенітес.

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"Моє головне завдання зараз – набрати 11 гравців, які зможуть вийти на позицій проти Бернлі. Вона непроста. У нас доступні 9 польових футболістів та 3 воротарі", - підсумував наставник.

Нагадаємо, Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ.