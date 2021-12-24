Олександру Петракову складно працювати на посаду головного тренера збірної України.

Про це заявив Сергій Ребров.

"На мене виходили зі збірної України. Але я сказав "у мене є контракт". Я готовий працювати зі збірною України. Але ви вирішіть ситуацію з клубом. Я нікого не підсиджую, я поважаю роботу кожного тренера. Я не представляю, як складно зараз Олександру Петракову працювати зі збірною. Так само важко було й Андрію Шевченку працювати. Я не представляю для себе, яка це відповідальність і який тиск на тебе зі сторони всієї країни. Особисто я був готовий до цієї роботи. Але в цей час в мене була своя робота, і якби перемовини закінчилися - я б із задоволення працював зі збірною України

Для мене, як для громадянина України - я поважаю свою країну, я патріот своєї країни - я був би радий працювати в будь-який час. Хтось говорить, що треба працювати в збірній в 50, 60 чи 70 років, коли в тебе великий досвід. Але тебе не запрошують в збірну кожного року чи кожен місяць. Якщо буде така можливість, буде запрошення - я розгляну, якщо буду без команди. Мені цікава така робота", - зазначив Ребров.