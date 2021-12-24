Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 78
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11338
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
Сьогодні 11:21 222
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:14 10114
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:35 257
Динамо не вдалося підписати нападника Крузейро
Сьогодні 09:18 1105
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 591
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 471
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Вчора 20:33 418
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Вчора 19:33 471
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України

Сьогодні 13:08 78 0
Фахівець - про запрошення до звірної України
Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Олександру Петракову складно працювати на посаду головного тренера збірної України.

Про це заявив Сергій Ребров.

"На мене виходили зі збірної України. Але я сказав "у мене є контракт". Я готовий працювати зі збірною України. Але ви вирішіть ситуацію з клубом. Я нікого не підсиджую, я поважаю роботу кожного тренера. Я не представляю, як складно зараз Олександру Петракову працювати зі збірною. Так само важко було й Андрію Шевченку працювати. Я не представляю для себе, яка це відповідальність і який тиск на тебе зі сторони всієї країни. Особисто я був готовий до цієї роботи. Але в цей час в мене була своя робота, і якби перемовини закінчилися - я б із задоволення працював зі збірною України

Для мене, як для громадянина України - я поважаю свою країну, я патріот своєї країни - я був би радий працювати в будь-який час. Хтось говорить, що треба працювати в збірній в 50, 60 чи 70 років, коли в тебе великий досвід. Але тебе не запрошують в збірну кожного року чи кожен місяць. Якщо буде така можливість, буде запрошення - я розгляну, якщо буду без команди. Мені цікава така робота", - зазначив Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

Коментарі ()