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ПСЖ вирвав нічию у Лор’яна, Монако переграв Ренн. Результати матчів 19 туру Ліги 1

Вчора 23:56 105 0
Результати матчів 19 туру Ліги 1
ПСЖ вирвав нічию у Лор’яна, Монако переграв Ренн. Результати матчів 19 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі французької Ліги 1 відбулися 9 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

19 тур, 22 грудня

Бордо - Лілль 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Еліс, 1:1 - 33 Андре, 2:1 - 45 Еліс, 2:2 - 77 Їлмаз (пен), 2:3 - 84 Девід

Ліон - Мец 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Лукеба, 1:1 - 58 Траоре

Лор’ян - ПСЖ 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Монкодю, 1:1 - 90+1 Ікарді

Марсель - Реймс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Екітіке, 1:1 - 90+6 Пайє (пен)

Монако - Ренн 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 35 Бен Єддер (пен), 2:1 - 72 Фолланд

Монпельє - Анже 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Саваньє, 2:0 - 30 Гозза, 2:1 - 45+1 Перейра, 3:1 - 51 Рістич, 4:1 - 76 Мавідіді

Ніцца - Ланс 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Калімуендо, 1:1 - 63 Леміна, 2:1 - 79 Клюйверт

Сент-Етьєн - Нант 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 83 Муані

Труа - Брест 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Онора, 1:1 - 80 Рамі

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