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Зієша та Мазрауї не викликали до збірної Марокко на Кубок Африки

Сьогодні 21:37 111 0
Лідери збірної мали конфлікт з головним тренером
Зієша та Мазрауї не викликали до збірної Марокко на Кубок Африки
#Зієш, #Кубок Африки, #Мазрауї, #збірна Марокко

Джерело - Чемпіон.

Визначився склад національної команди Марокко на Кубок Африки.

Про це повідомляє пресслужба збірної.

Головний тренер збірної Вахід Халілходжич вирішив не викликати півзахисника Хакіма Зієша, який виступає за Челсі. Також до списку не потрапив захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї.

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Обидва футболісти мали конфлікт з Халілходжичем на тему травм: вони стверджували, що через пошкодження не можуть зіграти за команду в деяких з попередніх матчів, а тренер вважав, що вони симулюють.

Нагадаємо, Барселона узгодила перехід Мазрауї.

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