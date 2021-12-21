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Барселона узгодила перехід лідера Аякса

Сьогодні 15:43 280 0
Барселона підсилиться оборонцем
Барселона узгодила перехід лідера Аякса
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї влітку 2022 року стане гравцем Барселони.

Про це  повідомляє інсайдерський twitter-акаунт El rincón del barcelonista.

Контракт марокканця з чемпіонами Нідерландів завершиться, тому він дістанеться Барселоні безплатно. Угода з "блаугранас" буде розрахована на 3 роки. Інтерес до Мазрауї приписували і мадридському Реалу.

Додамо, що у поточному сезоні 24-річний оборонець провів за Аякс 21 матч, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, Барселона та Кавані узгодили контракт.

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