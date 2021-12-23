АПЛ перенесла два матчі на Boxing Day

Джерело - football24.ua.
19 тур Англійської Прем'єр-ліги розтягнеться на невизначений час.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
АПЛ перенесла матчі Ліверпуль – Лідс та Вулвергемптон – Вотфорд.
Причиною стала наявність кількох випадків коронавірусу у таборах Лісу та Вотфорда.
Обидві гри мали відбутися 26 грудня о 14:30 за Києвом. Відповідно, 19-й тур АПЛ, який зіграють у рамках традиційного Boxing Day наступного дня після Різдва, поки буде неповноцінним. Нові дати перенесених поєдинків визначать згодом.
Нагадаємо, в АПЛ - найбільша кількість позитивних тестів на ковід за тиждень.