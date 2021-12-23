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АПЛ перенесла два матчі на Boxing Day

Сьогодні 15:42 143 0
Два поєдинки будуть зіграні пізніше через спалах COVID-19.
АПЛ перенесла два матчі на Boxing Day
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - football24.ua.

19 тур Англійської Прем'єр-ліги розтягнеться на невизначений час. 

Про це повідомляє пресслужба ліги.

АПЛ перенесла матчі Ліверпуль – Лідс та Вулвергемптон – Вотфорд.

Причиною стала наявність кількох випадків коронавірусу у таборах Лісу та Вотфорда.

Обидві гри мали відбутися 26 грудня о 14:30 за Києвом. Відповідно, 19-й тур АПЛ, який зіграють у рамках традиційного Boxing Day наступного дня після Різдва, поки буде неповноцінним. Нові дати перенесених поєдинків визначать згодом.

Нагадаємо, в АПЛ - найбільша кількість позитивних тестів на ковід за тиждень.

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