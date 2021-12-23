У Металісті відреагували на інформацію про повернення Тайсона

Олександр Кучер прокоментував можливий трансфер Тайсона в харківський клуб.

Джерело - Чемпіон.

Бразильський півзахисник Тайсон має шанс повернутися у Металіст.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Олександр Кучер у коментарі Футбол News.

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"Зимові трансфери? Звичайно плануємо, але поки що розголошувати не будемо. Дізнаєтесь, коли все буде ясно. Повернення Тайсона? Думаю, тут все залежатиме від Тайсона. Все може бути. Але конкретики поки що ніякої немає", – відповів Кучер.

Нагадаємо, Тайсон у 2010 році перебрався з Бразилії у Металіст. Через три роки він став гравцем донецького Шахтаря, де виступав до весни 2021-го. Зараз 33-річний футболіст грає за Інтернасьйонал, його контракт розрахований до літа 2023-го.

Раніше повідомлялося, що Тайсон повернеться у Металіст.