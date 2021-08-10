Тайсон: Страждав від расизму в Україні, тому відзначаю свої голи так

Футболіст розповів про манеру святкування забитих м'ячів

Колишній півзахисник Шахтаря Тайсон, який напередодні відзначився першим забитим м'ячем за Інтернасьйонал після повернення до Бразилії, відзначив взяття воріт суперника особливим жестом з піднятою вгору рукою через прояв расизму в Україні.

Про це заявив сам футболіст.

"Я страждав від проявів расизму в Україні, коли грав за Шахтар. З того часу, коли я забиваю гол, там або тут, я відзначаю його так", - заявив Тайсон.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року вболівальники Динамо піддали расистським проявам Тайсона та інших бразильців Шахтаря, через що арбітрові матчу між динамівцями та гірниками Миколі Балакіну навіть довелося тимчасово відвести команди з поля.

33-річний Тайсон в квітні перейшов в Інтернасьйонал. З того часу він провів за команду 14 поєдинків в рамках всіх турнірів, відзначившись 1 забитим м'ячем.