Луческу розкритикував дії ультрас Динамо: Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх

Джерело - Playsport.
Ультрас київського Динамо хочуть виглядати протагоністами.
Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.
"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки - я завжди іронічно їм аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета - показати, що вони здатні щось змінити.
Актуально: "1 гол, 1 очко, 1 квиток в Бухарест". Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря.
Вони не можуть змінити, вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Посилання банерів стає дедалі турбуючим, але мене це не хвилює", - сказав Луческу.