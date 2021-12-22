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Луческу розкритикував дії ультрас Динамо: Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх

Сьогодні 14:55 107 0
Фахівець поділився думкою про конфронтацію з ультрас киян
Луческу розкритикував дії ультрас Динамо: Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх
#Мірча Луческу, #Динамо

Джерело - Playsport.

Ультрас київського Динамо хочуть виглядати протагоністами.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки - я завжди іронічно їм аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета - показати, що вони здатні щось змінити.

Актуально: "1 гол, 1 очко, 1 квиток в Бухарест". Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря.

Вони не можуть змінити, вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Посилання банерів стає дедалі турбуючим, але мене це не хвилює", - сказав Луческу.

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