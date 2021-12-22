Луческу розкритикував дії ультрас Динамо: Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх

Ультрас київського Динамо хочуть виглядати протагоністами.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки - я завжди іронічно їм аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета - показати, що вони здатні щось змінити.