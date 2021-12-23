Стали відомі результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.
Після завершення чвертьфінальних матчів відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.
Жеребкуванням визначено, що Челсі зіграє проти Тоттенгема, Ліверпуль зустрінеться з Арсеналом.
Півфінали складаються з двох матчів, які відбудуться 4–5 та 11–12 січня. Фінальний поєдинок заплановано на 27 лютого у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Кубок футбольної ліги 2021/22
1/2 фіналу, 4–5 та 11–12 січня
Челсі – Тоттенгем
Арсенал – Ліверпуль
Раніше, Вест Гем з Ярмоленком поступився Тоттенгему.