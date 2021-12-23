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Стали відомі результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги

Сьогодні 08:27 310 0
Результати жеребкування
Стали відомі результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.

Після завершення чвертьфінальних матчів відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.

Жеребкуванням визначено, що Челсі зіграє проти Тоттенгема, Ліверпуль зустрінеться з Арсеналом.

Півфінали складаються з двох матчів, які відбудуться 4–5 та 11–12 січня. Фінальний поєдинок заплановано на 27 лютого у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Кубок футбольної ліги 2021/22

1/2 фіналу, 4–5 та 11–12 січня

Челсі – Тоттенгем

Арсенал – Ліверпуль

Раніше, Вест Гем з Ярмоленком поступився Тоттенгему.

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