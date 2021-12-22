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Вест Гем з Ярмоленком поступився Тоттенгему, Ліверпуль у серії пенальті вибив Лестер. Результати матчів 1/4 фіналу Кубка ліги

Вчора 23:59 116 0
Результати матчів 1/4 фіналу Кубка ліги
Вест Гем з Ярмоленком поступився Тоттенгему, Ліверпуль у серії пенальті вибив Лестер. Результати матчів 1/4 фіналу Кубка ліги
#Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три чвертьфінальні матчі Кубка Футбольної  ліги.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі проти Тоттенгема вийшов на поле на 80-й хвилині гри.

Кубок Футбольної ліги

1/4 фіналу, 22 грудня

Брентфорд - Челсі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Янссон (автогол), 0:2 - 85 Жоржинью

Ліверпуль - Лестер 3:3 (1:3) - серія пенальті 5:4 

Голи: 0:1 - 9 Варді, 0:2 - 13 Варді, 1:2 - 19 Окслейд-Чемберлен, 1:3 - 33 Меддісон, 2:3 - 68 Жота, 3:3 - 90+5 Мінаміно

Тоттенгем - Вест Гем 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 29 Бергвейн, 1:1 - 32 Боуен, 2:1 - 34 Моура

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