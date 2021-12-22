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Верес хоче підписати вихованця Ліверпуля

Сьогодні 19:55 139 0
Клуб хоче серйозно посилити склад
Верес хоче підписати вихованця Ліверпуля
#Верес, #Надєїн

Джерело - ФК Верес.

Керівництво Вереса вирішити цього сезону збільшити бюджет клубу на 5 мільйонів гривень.

Про це заявив президент клубу Іван Надєїн.

"Ми вирішили збільшити бюджет клубу у нинішньому сезоні на 5 мільйонів гривень. Це дасть нам можливість запросити взимку двох досвідчених гравців і трьох молодих та перспективних виконавців. Нам потрібні додаткові ресурси на комплектування складу.

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Хочу сказати, що представник наглядової ради клубу, Жерар Хофман, зараз плідно працює з потенційними новачками для команди у Великій Британії. На зимові збори з Вересом поїде молодий опорний півзахисник. Це вихованець академії англійського Ліверпуля. Можливо, він стане непоганим підсиленням для нас. Але вирішальне слово буде за головним тренером.

Мені подобається ідея омолодження команди. Ми шукатимемо таланти, але за розумні гроші", - зазначив Надєїн.

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