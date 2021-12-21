Надєїн: Єдиний телепул дозволить підвищити рівень конкуренції в УПЛ

Єдиний телепул в українській Прем'єр-лізі допоможе підвищити рівень конкуренції в УПЛ.

Про це заявив президент Вереса Іван Надеїн.

"Недостатня конкуренція у чемпіонаті. Недостатньо можливостей у клубів. І тут шаленим викликом є запровадження єдиного телевізійного пулу, який дозволить підвищити рівень конкуренції", - заявив функціонер.

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"Тому що європейські клуби заробляють з продажу телеправ. Погляньте на Англію. 80-100 мільйонів фунтів клуби заробляють на продажі телеправ. Українським клубам хоча б у гривнях таку суму – і це дозволить функціонувати стійко та розвиватися", - сказав Надєїн.