Колишній гравець Шахтаря очолив Динамо (Бухарест)

Джерело - Чемпіон.
Бухарестське Динамо звільнило головного тренера Мірчі Редніка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
59-річний фахівець очолив румунську команду у жовтні цього року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів: 8 із них програла, три рази зіграла внічию та один раз вигравала.
На цей час Динамо з Бухареста посідає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Керуватиме командою Флавіус Стойкан, добре знайомий українськими вболівальниками. Він виступав за донецький Шахтар із 2003 по 2007 рік та харківський Металіст (2007-2008).
Раніше повідомлялося, що бухарестське Динамо може орендувати кількох гравців Динамо (Київ).