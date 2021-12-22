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Колишній гравець Шахтаря очолив Динамо (Бухарест)

Сьогодні 13:41 213 0
Сталися зміни на тренерському містку румунського клубу
Колишній гравець Шахтаря очолив Динамо (Бухарест)
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бухарестське Динамо звільнило головного тренера Мірчі Редніка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

59-річний фахівець очолив румунську команду у жовтні цього року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів: 8 із них програла, три рази зіграла внічию та один раз вигравала.

На цей час Динамо з Бухареста посідає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Керуватиме командою Флавіус Стойкан, добре знайомий українськими вболівальниками. Він виступав за донецький Шахтар із 2003 по 2007 рік та харківський Металіст (2007-2008).

Раніше повідомлялося, що бухарестське Динамо може орендувати кількох гравців Динамо (Київ).

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