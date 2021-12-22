Власник Десни збирається залишити команду та придбати російські Хімки.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я не знаю з чого почати. ​​Це не просто жах, це суцільна попа без розділової смуги. Ходять чутки, що власник клубу збирається закінчити з інвестуванням в "Десну" і буде купувати російську команду. Ходили розмови про Хімки.

Тут, я думаю, що цю інформацію дізнаємось вже у новому році", - заявив Співаковський.