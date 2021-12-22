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Власник Десни може припинити фінансування команди

Сьогодні 15:24 313 0
Функціонер може купити російський клуб
Власник Десни може припинити фінансування команди
#Десна, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Власник Десни збирається залишити команду та придбати російські Хімки.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я не знаю з чого почати. ​​Це не просто жах, це суцільна попа без розділової смуги. Ходять чутки, що власник клубу збирається закінчити з інвестуванням в "Десну" і буде купувати російську команду. Ходили розмови про Хімки.

Тут, я думаю, що цю інформацію дізнаємось вже у новому році", - заявив Співаковський.

Додамо, що протягом цього сезону у Десни серйозна заборгованість по зарплаті перед гравцями та тренерським штабом.

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