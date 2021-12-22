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Калітвінцев наступний? Юрченко залишив Десну - ЗМІ

Сьогодні 13:26 307 0
Будківський також залишить чернігівський клуб
Калітвінцев наступний? Юрченко залишив Десну - ЗМІ
#Десна

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна втратить ряд гравців у це зимове міжсезоння.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нападник Пилип Будківський залишить чернігівський клуб і з 1 січня отримає статус вільного агента. Півзахисник Сергій Болбат повернеться до Шахтаря після закінчення терміну оренди.

Також розірвав контракт із Десною Владлен Юрченко, у якого був прописаний відповідний пункт в угоді. Щодо Владислава Калітвінцева, то він може достроково покинути клуб через невиплати із зарплати. Зазначається, що на нього чекають в Олександрії.

Раніше, Тотовицький підписав контракт із Колосом.

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