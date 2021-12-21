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Барселона намагається переконати Дембеле продовжити контракт

Сьогодні 18:36 285 0
Французький вінгер має піти на зниження зарплати
Барселона намагається переконати Дембеле продовжити контракт
#Барселона, #Дембеле

Джерело - Diario Sport.

Барселона має намір продовжити контракт з півзахисником Усманом Дембеле.

Про це повідомляє Diario Sport.

Барса всіма силами намагається переконати 24-річного француза та пропонує формули, які можуть задовольнити усі сторони.

Переговори вступили в завершальну стадію, і, швидше за все, результат буде наприкінці цього тижня чи наступного.

Дембеле має зменшити фіксовану зарплату.  У його контракті можуть прописати бонуси, виходячи з яких він може стати найбільш високооплачуваним футболістом команди.

Раніше Барселона узгодила перехід лідера Аякса.

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