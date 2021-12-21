Джерело - Diario Sport.
Барселона має намір продовжити контракт з півзахисником Усманом Дембеле.
Про це повідомляє Diario Sport.
Барса всіма силами намагається переконати 24-річного француза та пропонує формули, які можуть задовольнити усі сторони.
Переговори вступили в завершальну стадію, і, швидше за все, результат буде наприкінці цього тижня чи наступного.
Дембеле має зменшити фіксовану зарплату. У його контракті можуть прописати бонуси, виходячи з яких він може стати найбільш високооплачуваним футболістом команди.