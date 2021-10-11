Фенербахче може підписати нападника збірної України

Довбик зацікавив турецький клуб

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик привернув увагу турецького Фенербахче.

Про це повідомляє Fotomac.

Довбика у матчах кваліфікації на ЧС-2022 особисто пригледів головний тренер канарок Вітор Перейра, після чого дав завдання клубним скаутам уважніше придивитися до молодого українця.

Раніше в Туреччині інтерес до Довбика виявляв Трабзонспор, керівництво якого навіть вступало в торги з Дніпром-1.

У нинішньому сезоні на рахунку Довбика 10 матчів за Дніпро-1, в яких він відзначився 5 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

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