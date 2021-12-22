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Луческу: Радий, що Миколенко переходить до Евертона

Сьогодні 00:01 206 0
Головний тренер Динамо підтвердив інформацію про перехід українського захисника
Луческу: Радий, що Миколенко переходить до Евертона
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Віталій Миколенко

Джерело - GSP.

Захисник Динамо Віталій Миколенко покине клуб взимку.

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Цю інформацію підтвердив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Радий, що молодий гравець з моєї команди зараз переходить до Евертона. Я маю на увазі Миколенка. На його місце прийде інший 18-19-річний футболіст. Іншим у захисті 19-20 років. Тому продовжуємо і надалі грати дуже молодою командою. Їм треба працювати набагато старанніше, ніж досвідченим", – сказав Луческу.

Угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена

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