"Джмелі" готові платити 14 млн євро на рік

Джерело - AS.

Дортмундська Борусія хоче переконати нападника Ерлінга Голанда залишитися в клубі до 2023 року.

Про це повідомляє AS.

Боруссія хоче, щоб Голанд залишився ще на рік, хоча клуб має усну домовленість з Райолою про те, що влітку 2022-го його клієнта відпустять.

Щоб переконати Ерлінга, йому готові платити 14 млн євро на рік. Якщо Голанд погодиться на такі умови, то в його контракті пропишуть відступні, у разі виплати яких він зможе покинути клуб.

У Реалі такий розвиток подій вважають за ідеальним. Мадридський клуб отримав би шанс організувати трансфер Голанда влітку 2023 року.

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У клубі вважають, що Карім Бензема проведе ще один сезон на ТОП-рівні. Крім того, у клубу з'явилася можливість підготувати зарплатну відомість до переходу Голанда, оскільки вона різко збільшиться після трансферу Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, Ліверпуль має намір підписати Голанда.