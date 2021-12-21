"Мерсисайдці" хочуть підсилити склад влітку

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Ліверпуль проявляє інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Влітку англійський клуб хоче підписати класичну дев'ятку. Запрошення норвежця – один із варіантів.

Актуально: Салах - найкращий гравець АПЛ за версією уболівальників

Крім того, можливий трансфер Голанда може стати аргументом Ліверпуля у переговорах щодо нового контракту з Салахом. Одна з вимог єгиптянина – серйозне посилення складу.

Нагадаємо, Реал готовий придбати Голанда взимку.