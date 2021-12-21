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Ліверпуль має намір підписати Голанда

Сьогодні 18:21 104 0
"Мерсисайдці" хочуть підсилити склад влітку
Ліверпуль має намір підписати Голанда
#Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Ліверпуль, #Салах

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Ліверпуль проявляє інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Влітку англійський клуб хоче підписати класичну дев'ятку. Запрошення норвежця – один із варіантів.

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Крім того, можливий трансфер Голанда може стати аргументом Ліверпуля у переговорах щодо нового контракту з Салахом. Одна з вимог єгиптянина – серйозне посилення складу.

Нагадаємо, Реал готовий придбати Голанда взимку.

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