Джерело - Sky Sport Deutschland.
Ліверпуль проявляє інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.
Влітку англійський клуб хоче підписати класичну дев'ятку. Запрошення норвежця – один із варіантів.
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Крім того, можливий трансфер Голанда може стати аргументом Ліверпуля у переговорах щодо нового контракту з Салахом. Одна з вимог єгиптянина – серйозне посилення складу.
Нагадаємо, Реал готовий придбати Голанда взимку.