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В УПЛ визначили дату відновлення чемпіонату

Сьогодні 12:56 345 0
Євген Дикий прокоментував старт другої частини сезону
В УПЛ визначили дату відновлення чемпіонату
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга вирішила відновити чемпіонат трохи пізніше, ніж зазвичай.

Про це повідомив в.о. директора УПЛ Євген Дикий у коментарі Футбол 1.

"Минулого року ми поновили чемпіонат у середині лютого, і погодні умови були вкрай несприятливими для проведення матчів. Були певні моменти щодо можливості перенесення старту чемпіонату, але ми прийняли рішення стартувати. Були морози, місцями до 15 градусів. Тому, враховуючи досвід минулого сезону, цього року ми пішли назустріч клубам, які просили не стартувати так рано взимку, а відтягнути старт до березня. Бо у них є проблеми із підготовкою стадіонів та вболівальниками, які, будьмо реалістами, не захочуть прийти на стадіон і півтори години дивитися матч за такої погоди. Це буде неприємно.

Хочу подякувати клубам, що представляли нашу країну в єврокубках. Вони також дослухалися до прохання від інших команд, знайшли консенсус і затвердили календар зі стартом весняної частини наприкінці лютого", - сказав Дикий.

Раніше, Петраков попросив перенести 3 матчі 22 туру чемпіонату.

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