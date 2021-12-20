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Сваток: Хотілося б спробувати пограти у Європі

Вчора 22:54 120 0
Захисник Дніпра-1 розповів про можливий відхід з клубу
Сваток: Хотілося б спробувати пограти у Європі
#Сваток, #СК Дніпро-1

Джерело - footballua.tv.

Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток має намір грати в європейському чемпіонаті.

Про це він розповів порталу Футбол NEWS.

"У мене начебто контракт на рік, до зими. Звичайно, хотілося б спробувати пограти в Європі, але дивитимемося, якими будуть варіанти", - розповів гравець.

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"Я нічого не можу сказати з цього приводу. Це питання швидше до мого агента, мені про це нічого невідомо. Коли буде якась конкретна пропозиція, щось думатимемо і вибиратимемо. Поки що думки тільки про Дніпро-1", - заявив Сваток.

Нагадаємо, Дніпро-1 назвало Динамо ціну за Довбика.

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