Сваток: Хотілося б спробувати пограти у Європі

Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток має намір грати в європейському чемпіонаті.

Про це він розповів порталу Футбол NEWS.

"У мене начебто контракт на рік, до зими. Звичайно, хотілося б спробувати пограти в Європі, але дивитимемося, якими будуть варіанти", - розповів гравець.

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"Я нічого не можу сказати з цього приводу. Це питання швидше до мого агента, мені про це нічого невідомо. Коли буде якась конкретна пропозиція, щось думатимемо і вибиратимемо. Поки що думки тільки про Дніпро-1", - заявив Сваток.